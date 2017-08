Aug 1 (Gracenote) - Results from the Stanford Classic Women's Singles Round 1 matches on Monday Nicole Gibbs (U.S.) beat Claire Liu (U.S.) 4-6 6-2 7-6(5) Maria Sharapova (Russia) beat Jennifer Brady (U.S.) 6-1 4-6 6-0 5-Ana Konjuh (Croatia) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-3 1-0 (Erakovic retired) Kayla Day (U.S.) beat Misaki Doi (Japan) 6-4 6-2 7-Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-3 6-3 Natalia Vikhlyantseva (Russia) beat Danielle Lao (U.S.) 6-4 6-3