UPDATE 14-Tennis-Tianjin Open women's singles round 1 results

Oct 11 (Gracenote) - Results from the Tianjin Open Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Stefanie Voegele (Switzerland) beat Kristie Ahn (U.S.) 6-3 6-3 5-Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Lauren Davis (U.S.) 7-6(2) 4-6 6-2 3-Peng Shuai (China) beat Guo Hanyu (China) 6-2 7-6(5) Beatriz Haddad Maia (Brazil) beat 4-Donna Vekic (Croatia) 6-7(4) 6-4 6-2 Sara Errani (Italy) beat Kateryna Kozlova (Ukraine) 6-2 6-1 Zhu Lin (China) beat 2-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-4 5-7 6-4 Magda Linette (Poland) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 3-6 6-3 7-5 Wang Xiyu (China) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-3 7-6(8) Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Lu Jingjing (China) 6-2 6-2 Maria Sharapova (Russia) beat 9-Irina Begu (Romania) 6-4 6-2 Christina McHale (U.S.) beat Nao Hibino (Japan) 6-3 6-3 6-Maria Sakkari (Greece) beat Liu Fangzhou (China) 6-2 6-1 Sara Sorribes Tormo (Spain) beat Arina Rodionova (Australia) 6-2 6-7(3) 6-4 Duan Yingying (China) beat 7-Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-4 7-6(2) Aryna Sabalenka (Belarus) beat Han Xinyun (China) 6-3 6-3 Wang Yafan (China) beat 8-Alison Riske (U.S.) 6-3 6-3