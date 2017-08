UPDATE 2-Tennis-Toronto women's singles results

Aug 9 (Gracenote) - Results from the Toronto Women's Singles matches on Tuesday Round 2 6-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Ekaterina Alexandrova (Russia) 6-3 6-0 Barbora Strycova (Czech Republic) beat Daria Gavrilova (Australia) 4-6 7-6(5) 6-3 5-Elina Svitolina (Ukraine) beat Daria Kasatkina (Russia) 7-6(4) 6-4 Round 1 Timea Babos (Hungary) beat Bianca Andreescu (Canada) 6-4 6-1 10-Agnieszka Radwanska (Poland) beat CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Alize Cornet (France) 6-0 6-1 Ekaterina Makarova (Russia) beat Peng Shuai (China) 6-1 6-3 Donna Vekic (Croatia) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-3 6-4 Caroline Garcia (France) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-2 6-7(4) 6-4 16-Elena Vesnina (Russia) beat Alison Riske (U.S.) 6-3 6-3 Catherine Bellis (U.S.) beat Julia Goerges (Germany) 4-6 6-3 6-2 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 7-5 6-0 Ashleigh Barty (Australia) beat Oceane Dodin (France) 5-0 (Dodin retired)