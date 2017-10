Aug 12 (Gracenote) - Results from the Toronto Women's Singles matches on Saturday Semifinal 5-Elina Svitolina (Ukraine) beat 2-Simona Halep (Romania) 6-1 6-1 6-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-2 6-3 Quarterfinal 5-Elina Svitolina (Ukraine) beat 4-Garbine Muguruza Blanco (Spain) 4-6 6-4 6-3 2-Simona Halep (Romania) beat Caroline Garcia (France) 6-4 6-2