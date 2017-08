Aug 5 (Gracenote) - Results from the Washington Open Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 4-Julia Goerges (Germany) beat 6-Monica Niculescu (Romania) 6-3 6-4 7-Ekaterina Makarova (Russia) beat 1-Simona Halep (Romania) 2-6 6-3 1-0 (Halep retired) Andrea Petkovic (Germany) beat Bianca Andreescu (Canada) 6-7(3) 6-1 6-2 5-Oceane Dodin (France) beat Sabine Lisicki (Germany) 5-7 6-4 7-6(4)