UPDATE 4-Tennis-Washington Open women's singles round 1 results

Aug 1 (Gracenote) - Results from the Washington Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Bianca Andreescu (Canada) beat Camila Giorgi (Italy) 5-7 6-3 6-4 Aryna Sabalenka (Belarus) beat 3-Lauren Davis (U.S.) 7-5 6-3 4-Julia Goerges (Germany) beat Francoise Abanda (Canada) 6-4 6-4 Alison Van Uytvanck (Belgium) beat Jana Cepelova (Slovakia) 7-5 0-6 6-1 Andrea Petkovic (Germany) beat Kurumi Nara (Japan) 6-4 7-6(5) 5-Oceane Dodin (France) beat Jelena Jankovic (Serbia) 4-6 6-3 2-0 (Jankovic retired) Mariana Duque (Colombia) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-4 6-1 Sara Errani (Italy) beat Risa Ozaki (Japan) 7-6(0) 6-2