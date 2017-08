UPDATE 7-Tennis-Wimbledon women's singles round 3 results

July 7 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 3 matches on Friday 10-Venus Williams (U.S.) beat Naomi Osaka (Japan) 7-6(3) 6-4 13-Jelena Ostapenko (Latvia) beat Camila Giorgi (Italy) 7-5 7-5 6-Johanna Konta (Britain) beat Maria Sakkari (Greece) 6-4 6-1 4-Elina Svitolina (Ukraine) beat Carina Witthoeft (Germany) 6-1 7-5 2-Simona Halep (Romania) beat Peng Shuai (China) 6-4 7-6(7) 27-Ana Konjuh (Croatia) beat 8-Dominika Cibulkova (Slovakia) 7-6(3) 3-6 6-4 Victoria Azarenka (Belarus) beat Heather Watson (Britain) 3-6 6-1 6-4 21-Caroline Garcia (France) beat Madison Brengle (U.S.) 6-4 6-3