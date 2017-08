July 11 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles Quarterfinal matches on Tuesday Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat 24-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-3 6-Johanna Konta (Britain) beat 2-Simona Halep (Romania) 6-7(2) 7-6(5) 6-4 10-Venus Williams (U.S.) beat 13-Jelena Ostapenko (Latvia) 6-3 7-5 14-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat 7-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-3 6-4