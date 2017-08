July 12 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Doubles Quarterfinal matches on Wednesday 12-Anna-Lena Groenefeld/Kveta Peschke beat 3-Chan Yung-Jan/Martina Hingis 6-4 3-6 6-4 Makoto Ninomiya/Renata Voracova beat Svetlana Kuznetsova/Kristina Mladenovic 6-4 6-4 2-Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Russia) beat 8-Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (Australia) 6-4 4-6 6-4 9-Chan Hao-Ching/Monica Niculescu beat Catherine Bellis/Marketa Vondrousova 6-3 6-4