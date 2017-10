UPDATE 14-Tennis-Wuhan Open women's singles round 2 results

Sept 26 (Gracenote) - Results from the Wuhan Open Women's Singles Round 2 matches on Tuesday 1-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-4 6-4 Monica Puig (Puerto Rico) beat Peng Shuai (China) 4-6 6-3 6-4 Maria Sakkari (Greece) beat 4-Caroline Wozniacki (Denmark) 7-5 6-3 Magda Linette (Poland) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-1 6-2 16-Elena Vesnina (Russia) beat Elise Mertens (Belgium) 6-2 6-4 8-Jelena Ostapenko (Latvia) beat Barbora Strycova (Czech Republic) 2-6 7-5 6-3 Daria Kasatkina (Russia) beat 2-Simona Halep (Romania) 6-2 6-1 7-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Jil Teichmann (Switzerland) 6-2 6-2 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-4 6-4 Ekaterina Makarova (Russia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-2 6-4 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Zhang Shuai (China) 6-4 3-6 6-4 Wang Qiang (China) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-3 6-3 Alize Cornet (France) beat 6-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-3 6-3 Caroline Garcia (France) beat Christina McHale (U.S.) 6-1 6-1 9-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Julia Goerges (Germany) 7-5 7-5