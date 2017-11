UPDATE 2-Tennis-Elite Trophy women's singles round robin results

Nov 2 (Gracenote) - Results from the Elite Trophy Women's Singles Round Robin matches on Thursday RESULTS Group B 2-CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 6-Elena Vesnina (Russia) 6-3 6-2 Group C 5-Anastasija Sevastova (Latvia) beat 11-Barbora Strycova (Czech Republic) 6-3 6-4 Group D 9-Ashleigh Barty (Australia) beat 8-Angelique Kerber (Germany) 6-3 6-4 STANDINGS P W L F A Pts Group A 1. Julia Goerges 1 1 0 2 0 2 2. Magdalena Rybarikova 2 1 1 2 3 2 3. Kristina Mladenovic 1 0 1 1 2 0 Group B 1. CoCo Vandeweghe 2 2 0 4 1 4 2. Peng Shuai 1 0 1 1 2 0 3. Elena Vesnina 1 0 1 0 2 0 Group C 1. Anastasija Sevastova 2 2 0 4 0 4 2. Sloane Stephens 1 0 1 0 2 0 2=. Barbora Strycova 1 0 1 0 2 0 Group D 1. Ashleigh Barty 2 2 0 4 0 4 2. Anastasia Pavlyuchenkova 2 1 1 2 3 2 3. Angelique Kerber 2 0 2 1 4 0