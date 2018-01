WTA Tour Rankings

Jan 22 (OPTA) - Rankings from the WTA Tour singles Rank Points 1 Simona Halep (ROU) 6,425 2 Caroline Wozniacki (DEN) 6,095 3 Garbine Muguruza (ESP) 6,005 4 Elina Svitolina (UKR) 5,785 5 Venus Williams (USA) 5,567 6 Karolina Pliskova (CZE) 5,445 7 Jelena Ostapenko (LAT) 4,901 8 Caroline Garcia (FRA) 4,385 9 Johanna Konta (GBR) 3,600 10 Coco Vandeweghe (USA) 3,258 11 Kristina Mladenovic (FRA) 2,935 12 Julia Goerges (GER) 2,825 13 Sloane Stephens (USA) 2,802 14 Svetlana Kuznetsova (RUS) 2,757 15 Anastasija Sevastova (LAT) 2,600 16 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2,485 17 Elena Vesnina (RUS) 2,220 18 Madison Keys (USA) 2,214 19 Ashleigh Barty (AUS) 2,195 20 Magdalena Rybarikova (SVK) 2,141 21 Barbora Strycova (CZE) 2,025 22 Angelique Kerber (GER) 2,022 23 Serena Williams (USA) 2,000 24 Daria Kasatkina (RUS) 1,950 25 Daria Gavrilova (AUS) 1,865 26 Dominika Cibulkova (SVK) 1,815 27 Shuai Peng (CHN) 1,765 28 Agnieszka Radwanska (POL) 1,715 29 Petra Kvitova (CZE) 1,653 30 Mirjana Lucic-Baroni (CRO) 1,630 31 Lucie Safarova (CZE) 1,621 32 Kiki Bertens (NED) 1,610 33 Ekaterina Makarova (RUS) 1,580 34 Anett Kontaveit (EST) 1,560 35 Shuai Zhang (CHN) 1,535 36 Elise Mertens (BEL) 1,483 37 Sorana Cirstea (ROU) 1,480 38 Timea Bacsinszky (SUI) 1,362 39 Carla Suarez Navarro (ESP) 1,341 40 Irina-Camelia Begu (ROU) 1,303 41 Alize Cornet (FRA) 1,215 42 Samantha Stosur (AUS) 1,211 43 Lesia Tsurenko (UKR) 1,200 44 Qiang Wang (CHN) 1,160 45 Aleksandra Krunic (SRB) 1,126 46 Tatjana Maria (GER) 1,125 47 Maria Sharapova (RUS) 1,116 48 Carina Witthoeft (GER) 1,093 49 Timea Babos (HUN) 1,091 50 Yulia Putintseva (KAZ) 1,085 51 Maria Sakkari (GRE) 1,081 52 Mona Barthel (GER) 1,068 53 Aliaksandra Sasnovich (BLR) 1,052 54 Ana Konjuh (CRO) 1,051 55 Donna Vekic (CRO) 1,045 56 Catherine Bellis (USA) 1,033 57 Mihaela Buzarnescu (ROU) 1,027 58 Monica Puig (PUR) 1,025 59 Katerina Siniakova (CZE) 1,000 60 Zarina Diyas (KAZ) 996 61 Shelby Rogers (USA) 985 62 Kristyna Pliskova (CZE) 965 63 Natalia Vikhlyantseva (RUS) 961 64 Varvara Lepchenko (USA) 960 65 Jennifer Brady (USA) 959 66 Marketa Vondrousova (CZE) 936 67 Christina McHale (USA) 925 68 Laura Siegemund (GER) 903 69 Aryna Sabalenka (BLR) 885 70 Naomi Osaka (JPN) 871 71 Beatriz Haddad Maia (BRA) 865 72 Magda Linette (POL) 860 73 Kirsten Flipkens (BEL) 818 74 Heather Watson (GBR) 816 75 Veronica Cepede Royg (PAR) 815 76 Lauren Davis (USA) 814 77 Belinda Bencic (SUI) 812 78 Alison Van Uytvanck (BEL) 797 79 Kaia Kanepi (EST) 782 80 Johanna Larsson (SWE) 778 81 Petra Martic (CRO) 762 82 Pauline Parmentier (FRA) 761 83 Eugenie Bouchard (CAN) 760 84 Ying-Ying Duan (CHN) 755 85 Monica Niculescu (ROU) 755 86 Lara Arruabarrena (ESP) 750 87 Oceane Dodin (FRA) 750 88 Kateryna Kozlova (UKR) 744 89 Alison Riske (USA) 725 90 Su-Wei Hsieh (TPE) 720 91 Taylor Townsend (USA) 716 92 Madison Brengle (USA) 714 93 Polona Hercog (SLO) 712 94 Kateryna Bondarenko (UKR) 710 95 Ekaterina Alexandrova (RUS) 709 96 Francesca Schiavone (ITA) 708 97 Ons Jabeur (TUN) 693 98 Nao Hibino (JPN) 681 99 Saisai Zheng (CHN) 672 100 Camila Giorgi (ITA) 668