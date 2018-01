Jan 11 (OPTA) - Results from the WTA International, Hobart Women's Singles matches on Wednesday .. 2nd Round .. Aryna Sabalenka (BLR) beat 1-Shuai Zhang (CHN) 7-6(3) 6-4 Alison Riske (USA) beat Kirsten Flipkens (BEL) (Walkover) Heather Watson (GBR) beat Jaimee Fourlis (AUS) 6-2 6-2 Monica Niculescu (ROU) beat Varvara Lepchenko (USA) 6-4 6-2