Jan 12 (OPTA) - Results from the WTA International, Hobart Women's Singles matches on Thursday .. Quarter-final .. 5-Lesia Tsurenko (UKR) beat Aryna Sabalenka (BLR) 6-1 6-1 Mihaela Buzarnescu (ROU) beat Alison Riske (USA) 7-6(5) 6-1 Heather Watson (GBR) beat Donna Vekic (CRO) 6-0 6-4 2-Elise Mertens (BEL) beat Monica Niculescu (ROU) (Walkover)