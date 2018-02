UPDATE 2-WTA International, Budapest Women's Singles Results

Feb 21 (OPTA) - Results from the WTA International, Budapest Women's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. Johanna Larsson (SWE) beat Magdalena Frech (POL) 6-1 7-6(5) 7-Aleksandra Krunic (SRB) beat Georgina Garcia Perez 6-2 6-4 (ESP) Ysaline Bonaventure (BEL) beat Sara Sorribes Tormo (ESP) 6-0 6-0 8-Donna Vekic (CRO) beat Panna Udvardy (HUN) 6-3 6-3 6-Aliaksandra Sasnovich beat Roberta Vinci (ITA) 6-3 6-3 (BLR) Viktoria Kuzmova (SVK) beat 4-Sorana Cirstea (ROU) 6-4 6-2 5-Mihaela Buzarnescu (ROU) beat Lara Arruabarrena (ESP) 7-6(5) 6-1