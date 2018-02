UPDATE 2-WTA International, Budapest Women's Singles Results

Feb 22 (OPTA) - Results from the WTA International, Budapest Women's Singles matches on Wednesday .. 1st Round .. 1-Dominika Cibulkova (SVK) beat Fanny Stollar (HUN) 6-3 6-3 Kirsten Flipkens (BEL) beat Monica Niculescu (ROU) 6-3 7-5 3-Timea Babos (HUN) beat Tatjana Maria (GER) 6-1 6-0 Jana Cepelova (SVK) beat Carina Witthoeft (GER) 6-2 6-2 2-Shuai Zhang (CHN) beat Arina Rodionova (AUS) 6-3 6-2 .. 2nd Round .. Petra Martic (CRO) beat 6-Aliaksandra Sasnovich 3-6 6-4 6-4 (BLR) Viktoria Kuzmova (SVK) beat Sabine Lisicki (GER) 6-2 6-4 Alison Van Uytvanck (BEL) beat 5-Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-1 6-0