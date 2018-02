Feb 24 (OPTA) - Results from the WTA International, Budapest Women's Singles matches on Friday .. Quarter-final .. 1-Dominika Cibulkova (SVK) beat Johanna Larsson (SWE) 6-3 6-2 Mona Barthel (GER) beat Ysaline Bonaventure (BEL) 6-3 6-4 Viktoria Kuzmova (SVK) beat Petra Martic (CRO) 6-4 6-2 Alison Van Uytvanck (BEL) beat 2-Shuai Zhang (CHN) 6-2 6-4