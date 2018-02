Feb 21 (OPTA) - Results from the WTA Premier, Dubai Women's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. Qiang Wang (CHN) beat Kiki Bertens (NED) 6-3 6-0 Anett Kontaveit (EST) beat Samantha Stosur (AUS) 1-6 6-2 6-4 Carla Suarez Navarro (ESP) beat Sofya Zhuk (RUS) 6-2 6-2 Sara Errani (ITA) beat Lesia Tsurenko (UKR) 6-4 6-3 6-Angelique Kerber (GER) beat Barbora Strycova (CZE) 6-2 6-1 5-Caroline Garcia (FRA) beat Lucie Safarova (CZE) 6-3 7-5 Catherine Bellis (USA) beat Elise Mertens (BEL) 6-3 6-3