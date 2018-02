Feb 23 (OPTA) - Results from the WTA International, Budapest Women's Singles matches on Thursday .. 2nd Round .. 1-Dominika Cibulkova (SVK) beat Kirsten Flipkens (BEL) 6-4 6-2 Johanna Larsson (SWE) beat 7-Aleksandra Krunic (SRB) 6-3 6-1 Mona Barthel (GER) beat 3-Timea Babos (HUN) 6-4 4-6 6-3 Ysaline Bonaventure (BEL) beat 8-Donna Vekic (CRO) 6-4 6-1 2-Shuai Zhang (CHN) beat Jana Cepelova (SVK) 2-6 7-6(4) 6-3