UPDATE 4-WTA Premier, Doha Women's Singles Results

Feb 14 (OPTA) - Results from the WTA Premier, Doha Women's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. Carina Witthoeft (GER) beat Tatjana Maria (GER) 6-3 6-0 14-Magdalena Rybarikova beat Fatma Al Nabhani (OMA) 6-3 6-1 (SVK) 10-Johanna Konta (GBR) beat Bernarda Pera (USA) 7-6(5) 6-1 Carla Suarez Navarro (ESP) beat Kateryna Bondarenko (UKR) 3-6 6-3 6-3 Samantha Stosur (AUS) beat Irina-Camelia Begu (ROU) 6-4 6-2 Marketa Vondrousova (CZE) beat Yulia Putintseva (KAZ) 6-3 6-1 16-Petra Kvitova (CZE) beat Cagla Buyukakcay (TUR) 6-0 6-3 9-Julia Goerges (GER) beat Lucie Safarova (CZE) 6-1 7-5 Barbora Strycova (CZE) beat Aleksandra Krunic (SRB) 6-4 6-4 11-Kristina Mladenovic beat Shuai Peng (CHN) 6-2 6-4 (FRA) 15-Elise Mertens (BEL) beat Timea Babos (HUN) 2-6 6-1 6-1 Sorana Cirstea (ROU) beat Maria Sakkari (GRE) 6-2 6-3 Alize Cornet (FRA) beat Anett Kontaveit (EST) 6-2 6-1 12-Madison Keys (USA) beat Qiang Wang (CHN) 6-1 6-4 13-Anastasija Sevastova beat Donna Vekic (CRO) 6-3 6-4 (LAT) .. 2nd Round .. 7-Caroline Garcia (FRA) beat Dominika Cibulkova (SVK) 6-3 6-7(3) 6-0 4-Garbine Muguruza (ESP) beat Ying-Ying Duan (CHN) 6-3 6-4