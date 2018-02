Feb 18 (OPTA) - Results from the WTA Premier, Doha Women's Singles matches on Friday .. Quarter-final .. 1-Caroline Wozniacki (DEN) beat 8-Angelique Kerber (GER) 7-6(4) 1-6 6-3 16-Petra Kvitova (CZE) beat 9-Julia Goerges (GER) 6-4 (Retired) 4-Garbine Muguruza (ESP) beat 7-Caroline Garcia (FRA) 3-6 6-1 6-4 2-Simona Halep (ROU) beat Catherine Bellis (USA) 6-0 6-4