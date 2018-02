Feb 3 (OPTA) - Results from the WTA International, Taiwan Open Women's Singles matches on Friday .. Quarter-final .. Yafan Wang (CHN) beat Eugenie Bouchard (CAN) 6-4 6-0 4-Timea Babos (HUN) beat 7-Magda Linette (POL) 6-1 6-3 Sabine Lisicki (GER) beat Monica Niculescu (ROU) 4-6 6-4 6-4 Kateryna Kozlova (UKR) beat 5-Yulia Putintseva (KAZ) 7-5 6-3