UPDATE 2-WTA Premier, St Petersburg Women's Singles Results

Jan 31 (OPTA) - Results from the WTA Premier, St Petersburg Women's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. 8-Daria Kasatkina (RUS) beat Viktoria Kuzmova (SVK) 1-6 6-4 6-1 Dominika Cibulkova (SVK) beat Sorana Cirstea (ROU) 7-5 6-2 5-Julia Goerges (GER) beat Maria Sakkari (GRE) 6-2 7-6(5) Roberta Vinci (ITA) beat Tereza Martincova (CZE) 6-2 6-2 Elena Rybakina (RUS) beat Timea Bacsinszky (SUI) 6-4 6-3 Irina-Camelia Begu (ROU) beat Andrea Petkovic (GER) 7-6(5) 6-1 Vera Zvonareva (RUS) beat Kiki Bertens (NED) 6-4 (Retired)