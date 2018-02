Feb 4 (OPTA) - Results from the WTA Premier, St Petersburg Women's Singles matches on Saturday .. Semi-final .. 4-Kristina Mladenovic beat 8-Daria Kasatkina (RUS) 3-6 6-3 6-2 (FRA) Petra Kvitova (CZE) beat 5-Julia Goerges (GER) 7-5 4-6 6-2