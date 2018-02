Jan 30 (OPTA) - Results from the WTA International, Taiwan Open Women's Singles matches on Monday .. 1st Round .. 6-Zarina Diyas (KAZ) beat Anna Blinkova (RUS) 6-2 7-5 Monica Niculescu (ROU) beat Ons Jabeur (TUN) 6-1 (Retired) 5-Yulia Putintseva (KAZ) beat Junri Namigata (JPN) 6-2 6-4 Kai-Chen Chang (TPE) beat Ya-Hsuan Lee (TPE) 7-5 6-2 Ying-Ying Duan (CHN) beat Miyu Kato (JPN) 6-2 4-6 7-5 Kateryna Kozlova (UKR) beat 2-Shuai Zhang (CHN) 6-2 6-4