WTA Premier, Doha Women's Singles Results

Feb 13 (OPTA) - Results from the WTA Premier, Doha Women's Singles matches on Monday .. 1st Round .. 1-Caroline Wozniacki (DEN) (Bye) Monica Niculescu (ROU) beat Maria Sharapova (RUS) 4-6 6-4 6-3 8-Angelique Kerber (GER) (Bye) 3-Elina Svitolina (UKR) (Bye) Agnieszka Radwanska (POL) beat Mona Barthel (GER) 3-6 6-3 7-5 Mihaela Buzarnescu (ROU) beat Lesia Tsurenko (UKR) 7-5 6-4 6-Jelena Ostapenko (LAT) (Bye) 7-Caroline Garcia (FRA) (Bye) Dominika Cibulkova (SVK) beat Anastasia Pavlyuchenkova 7-6(8) 6-4 (RUS) Anna Blinkova (RUS) beat Elena Vesnina (RUS) 6-1 6-3 Ying-Ying Duan (CHN) beat Ons Jabeur (TUN) 6-2 6-3 4-Garbine Muguruza (ESP) (Bye) 5-Karolina Pliskova (CZE) (Bye) Catherine Bellis (USA) beat Daria Kasatkina (RUS) 7-5 (Retired) Naomi Osaka (JPN) beat Katerina Siniakova (CZE) 6-4 6-0 Ekaterina Makarova (RUS) beat Shuai Zhang (CHN) 7-5 6-0 2-Simona Halep (ROU) (Bye)