Jan 30 (OPTA) - Results from the WTA Premier, St Petersburg Women's Singles matches on Monday .. 1st Round .. 1-Caroline Wozniacki (DEN) (Bye) Anastasia Potapova (RUS) beat Tatjana Maria (GER) 6-2 6-4 Alize Cornet (FRA) beat Mona Barthel (GER) 6-3 7-5 4-Kristina Mladenovic (Bye) (FRA) Katerina Siniakova (CZE) beat Donna Vekic (CRO) 6-3 2-6 6-4 3-Caroline Garcia (FRA) (Bye) 2-Jelena Ostapenko (LAT) (Bye)