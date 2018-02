WTA International, Taiwan Open Women's Singles Seeds Progress

Jan 30 (OPTA) - Seeds Progress from the WTA International, Taiwan Open Women's Singles matches on Monday .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Shuai Peng (CHN) 1st to play Ana Bogdan (ROU) (start 04:00) 2 Shuai Zhang (CHN) 1st lost Kateryna Kozlova (UKR) 6-2 6-4 3 Samantha Stosur (AUS) 1st to play Nao Hibino (JPN) (start 08:00) 4 Timea Babos (HUN) 1st to play Arina Rodionova (AUS) (start 02:00) 5 Yulia Putintseva (KAZ) 2nd to play Kai-Chen Chang (TPE) (start 02:00) 1st won Junri Namigata (JPN) 6-2 6-4 6 Zarina Diyas (KAZ) 2nd to play Monica Niculescu (ROU) (start 02:00) 1st won Anna Blinkova (RUS) 6-2 7-5 7 Magda Linette (POL) 1st to play Xinyun Han (CHN) (start 06:00) 8 Pauline Parmentier (FRA) 1st to play Kurumi Nara (JPN) (start 04:00) (Note : all times are GMT)