Factbox - Australia v Fiji test

(Reuters) - Factbox on this weekend's test between Australia and Fiji:

MATCH DETAILS

Saturday June 10, Melbourne Rectangular Stadium (capacity 30,050)

Kickoff: 3 p.m. (0500 GMT)

Referee: Matthew Carley (England)

Assistant referees: Wayne Barnes (England), Brendon Pickerill (New Zealand)

Television match official: Ben Skeen (New Zealand)

AUSTRALIA

World ranking: 3

Coach: Michael Cheika

Captain: Michael Hooper

Team: 15-Israel Folau, 14-Dane Haylett-Petty, 13-Tevita Kuridrani, 12-Karmichael Hunt, 11-Henry Speight, 10-Bernard Foley, 9-Will Genia, 8-Scott Higginbotham, 7-Michael Hooper (captain), 6-Ned Hanigan, 5-Adam Coleman, 4-Sam Carter, 3-Allan Alaalatoa, 2-Tatafu Polota-Nau, 1-Tom Robertson

Replacements: To be confirmed

FIJI

World ranking: 10 Coach: John McKee Captain: Akapusi Qera

Team: 15-Kini Murimurivalu, 14-Timoci Nagusa, 13-Albert Vulivuli, 12-Jale Vatubua, 11-Vereniki Goneva, 10-Ben Volavola, 9-Nikola Matawalu, 8-Akapusi Qera, 7-Naulia Dawai, 6-Dominiko Waqaniburotu, 5-Leone Nakarawa, 4-Tevita Cavubati, 3-Peni Ravai, 2-Sunia Koto, 1-Campese Maafu

Replacements: 16-Tuapati Talemaitoga, 17-Joeli Veitayaki, 18-Kalivati Tawake, 19-Api Ratuniyarawa, 20-Viliame Mata, 21-Nemani Nagusa, 22-Seurpepeli Vularika, 23-Benito Masilevu

PREVIOUS MEETINGS

Played: 20

Australia wins: 17

Fiji wins: 3

Draws: 1

Last five

2015* Cardiff Australia 28 Fiji 13

2010 Canberra Australia 49 Fiji 9

2007* Montpellier Australia 55 Fiji 12

2007 Perth Australia 49 Fiji 0

1998 Parramatta Australia 66 Fiji 20

*Denotes Rugby World Cup match