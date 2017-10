Factbox - Australia v New Zealand - Bledisloe Cup test

(Reuters) - Factbox on Saturday’s Bledisloe Cup test between Australia and New Zealand:

When: Oct. 21, 8 p.m. local (1000 GMT)

Where: Lang Park, Brisbane (Capacity: 52,500)

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistants: Marius van der Westhuizen, Egon Seconds (both South Africa)

TMO: Marius Jonker (South Africa)

AUSTRALIA

World ranking: 3

Coach: Michael Cheika

Captain: Michael Hooper

Team: 15-Israel Folau, 14-Marika Koroibete, 13-Tevita Kuridrani, 12-Kurtley Beale, 11-Reece Hodge, 10-Bernard Foley, 9-Will Genia, 8-Sean McMahon, 7-Michael Hooper (captain), 6-Jack Dempsey, 5-Adam Coleman, 4-Rob Simmons, 3-Sekope Kepu, 2-Tatafu Polota-Nau, 1-Scott Sio

Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Tom Robertson, 18-Allan Alaalatoa, 19-Lukhan Tui, 20-Ned Hanigan, 21-Nick Phipps, 22-Samu Kerevi, 23-Henry Speight

NEW ZEALAND

World ranking: 1

Coach: Steve Hansen

Captain: Kieran Read

Team: 15-Damian McKenzie, 14-Waisake Naholo, 13-Ryan Crotty, 12-Sonny Bill Williams, 11-Rieko Ioane, 10-Lima Sopoaga, 9-Aaron Smith, 8-Kieran Read (captain) 7-Sam Cane, 6-Liam Squire, 5-Scott Barrett, 4-Sam Whitelock, 3-Nepo Laulala, 2-Dane Coles, 1-Kane Hames.

Replacements: 16-Codie Taylor, 17-Wyatt Crockett, 18-Ofa Tu‘ungafasi, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Matt Todd, 21-TJ Perenara, 22-Anton Lienert-Brown, 23-David Havili

OVERALL RECORD

Played: 160

Australia wins: 42

New Zealand wins: 111

Draws: 7

LAST SIX MEETINGS

2017 New Zealand 35-29 Australia Dunedin

2017 New Zealand 54-34 Australia Sydney

2016 New Zealand 37-10 Australia Auckland

2016 New Zealand 29-9 Australia Wellington

2016 New Zealand 42-8 Australia Sydney

2015* New Zealand 34-17 Australia London

*Indicates Rugby World Cup match

* New Zealand are 2-0 up in the Bledisloe Cup series and guaranteed to retain the trophy for a 15th successive season.