Factbox: New Zealand vs. Samoa test match

AUCKLAND (Reuters) - Factbox on international test between New Zealand and Samoa on Friday:

When: June 16, 8 pm local (0800 GMT)

Where: Eden Park, Auckland (Capacity 50,000)

Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistants: Rohan Hoffman (Australia), Jordan Way (Australia); TMO: Ian Smith (Australia)

NEW ZEALAND

World ranking: 1

Coach: Steve Hansen

Captain: Kieran Read

Team: 15-Ben Smith (captain), 14-Israel Dagg, 13-Anton Lienert-Brown, 12-Sonny Bill Williams, 11-Julian Savea, 10-Beauden Barrett, 9-Aaron Smith, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane, 6-Jerome Kaino, 5-Sam Whitelock, 4-Brodie Retallick, 3-Owen Franks, 2-Codie Taylor, 1-Joe Moody.

Replacements: 16-Nathan Harris, 17-Wyatt Crockett, 18-Charlie Faumuina, 19-Scott Barrett, 20-Vaea Fifita, 21-TJ Perenara, 22-Lima Sopoaga, 23-Jordie Barrett.

SAMOA

World ranking: 14

Coach: Alama Ieremia

Captain: Kahn Fotualii

Team: 15-Ah See Tuala, 14-Albert Nikoro, 13-Kieron Fonotia, 12- Alapati Leiua, 11-Tim Nanai Williams, 10-Tusiata Pisi, 9-Kahn Fotualii (captain), 8-Faifili Levave, 7-Jack Lam, 6-Piula Faasalele, 5-Faatiga Lemalu, 4-Chris Vui, 3-Census Johnston, 2-Maatulimanu Leiataua, 1-Viliamu Afatia.

Replacements: 16-Seilala Lam, 17-Nephi Leatigaga, 18-Paul Alo-Emile, 19-Taiasina Tuifua, 20-Alafoti Faosiliva, 21-Auvasa Falealii, 22-D'Angelo Leuila, 23-Ken Pisi.

OVERALL RECORD

Played: 6

New Zealand wins: 6

PREVIOUS MEETINGS

2015 New Zealand won 25-16 Apia

2008 New Zealand won 101-14 New Plymouth

2001 New Zealand won 50-6 Auckland

1999 New Zealand won 71-13 Auckland

1996 New Zealand won 51-10 Napier

1993 New Zealand won 35-13 Auckland