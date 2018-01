AG Anadolu Grubu Holding AS (AGHOL.IS)

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Yazicilar Holding Appoints Tuncay Ozilhan As Chairman

Dec 26 (Reuters) - YAZICILAR HOLDING ::APPOINTS TUNCAY OZILHAN AS CHAIRMAN.

Yazicilar Holding Q3 net loss narrows to 25.6 million lira

Nov 9 (Reuters) - YAZICILAR HOLDING ::Q3 NET LOSS OF 25.6 MILLION LIRA VERSUS NET LOSS OF 48.4 MILLION LIRA YEAR AGO.Q3 REVENUE OF 995.1 MILLION LIRA VERSUS 727.0 MILLION LIRA YEAR AGO.

Yazicilar Holding proposes dividend at gross 0,3125 lira, net 0,2656 lira per share

Nov 3 (Reuters) - YAZICILAR HOLDING ::PROPOSES CASH DIVIDEND AT GROSS 0,3125 LIRA, NET 0,2656 LIRA PER SHARE.DIVIDENDS TO BE PAID ON NOV. 29.

Yazicilar Holding unit Anadolu Endustri is potential investor in Turkey's Automotive Project

Nov 2 (Reuters) - YAZICILAR HOLDING ::ITS AFFILIATED UNIT ANADOLU ENDUSTRI SIGNS JOINT VENTURE GROUP PROTOCOL FOR TURKEY'S AUTOMOTIVE PROJECT.ITS UNIT ANADOLU ENDUSTRI INTENDS TO BE POTENTIAL INVESTOR IN TURKEY'S AUTOMOTIVE PROJECT.

Yazicilar Holding Q2 net profit down at 23.7 million lira

Yazicilar Holding : Q2 net profit of 23.7 million lira ($8.09 million) versus 63.1 million lira year ago .Q2 revenue of 765.9 million lira versus 710.0 million lira year ago.

Yazicilar Holding Q1 net loss widens to 19.4 million lira

Yazicilar Holding : Q1 net loss of 19.4 million lira ($6.60 million) versus loss of 13.1 million lira year ago .Q1 revenue of 733.8 million lira versus 546.1 million lira year ago.

Yazicilar Holding AS divests 10.5 pct in Polinas Plastik

Yazicilar Holding AS:Decides to divest 10.5 percent in Polinas Plastik for $9.1 million.

Yazicilar Holding AS announces dividends for FY 2015

Yazicilar Holding AS:Proposes to pay FY 2015 dividend of ‍0.0531250​ lira per share.Proposes to pay dividend‍​ on May 31.