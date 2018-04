Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI.WA)

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Altus TFI: Management's Recommendation On FY Profit Distribution

March 1 (Reuters) - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ::SAID ON WEDNESDAY THAT COMPANY'S MANAGEMENT WILL RECOMMEND SPENDING 90% OF FY NET PROFIT ON DIVIDEND PAYMENT OR REPURCHASE OF COMPANY'S OWN SHARES.REMAINING 10% OF FY NET PROFIT SHALL BE MOVED TO RESERVE CAPITAL AND SPENT ON SOCIAL GOALS AS PER COMPANY'S STATUTE.COMPANY REPORTED FY NET PROFIT OF 100.7 MILLION ZLOTYS .

Altus TFI Q4 Net Profit Up At 17.8 Million Zlotys

Feb 28 (Reuters) - ALTUS TFI SA ::Q4 NET PROFIT 17.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 16.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q4 REVENUE 99.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 85.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q4 OPERATING PROFIT 20.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 19.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to transfer ALTUS 59 fund to SATURN TFI

Jan 8(Reuters) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ::SAID ON FRIDAY IT SIGNED AGREEMENT WITH SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (SATURN TFI) FOR TRANSFER OF MANAGEMNET OF ALTUS 59 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY FUND TO SATURN TFI.

Altus TFI says ‍final price for BPH TFI set at 17.9 mln zlotys​

Nov 15 (Reuters) - ALTUS TFI SA :SAYS ‍FINAL PRICE FOR 100% OF SHARES IN BPH TFI AMOUNTS TO 17.9 MILLION ZLOTYS​.

Altus TFI consolidated Q3 net profit up at 35.7 mln zlotys

Nov 13 (Reuters) - ALTUS TFI SA ::CONSOLIDATED Q3 REVENUE 90.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 88.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.CONSOLIDATED Q3 NET PROFIT 35.7 MILLION ZLOTYS VERSUS 22.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.CONSOLIDATED Q3 OPERATING PROFIT 24.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 27.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

Altus TFI Q3 net profit down at 20.1 mln zlotys

Nov 13 (Reuters) - ALTUS TFI SA ::Q3 REVENUE 87.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 88.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 NET PROFIT 20.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 22.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT 24.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 27.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

Altus TFI funds increase their stake in LC Corp to 13.14 pct

Sept 22 (Reuters) - LC CORP SA ::SAID ON THURSDAY THAT FUNDS OF ALTUS TFI SA INCREASED THEIR STAKE IN THE COMPANY TO 13.14 PERCENT FROM 0.94 PERCENT FOLLOWING ACQUISITION OF COMPANY'S SHARES.

Altus TFI Q2 net profit up at 25.3 mln zlotys

Aug 8 (Reuters) - ALTUS TFI SA ::Q2 NET PROFIT 25.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 17.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q2 REVENUE 88.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 89.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

Altus TFI plans dividend at 1.50 zlotys/share for 2016

June 5 (Reuters) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALTUS TFI) ::SAID ON FRIDAY ITS MANAGEMENT BOARD WILL RECOMMEND TO ITS SHAREHOLDERS A FY 2016 DIVIDEND OF 1.50 ZLOTYS/SHARE.TOTAL DIVIDEND PAYMENT CAN AMOUNT TO 68.3 MILLION ZLOTYS, 87.15 PCT OF FY 2016 NET PROFIT .THE RECORD DATE IS JULY 12.

Copernicus Capital TFI to manage Altus TFI fund

May 31 (Reuters) - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (ALTUS TFI) ::SAID ON TUESDAY THAT COPERNICUS CAPITAL TFI WILL MANAGE FUND ALTUS 20 FIZ.ALSO ON MAY 30, GETBACK ANNOUNCED THAT IT CONDITIONALLY AGREED TO BUY 99.38 PCT OF EGB INVESTMENTS FROM INVESTMENT FUNDS MANAGED BY ALTUS TFI nFWN1IW0US.