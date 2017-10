Fonciere des Regions SA (FDR.PA)

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Oct 23 (Reuters) - FONCIERE DES REGIONS SA ::PREPARING TO DELIST FONCIÈRE DÉVELOPPEMENT LOGEMENTS‍​.TO OWN 99.8 PERCENT OF CAPITAL IN FDL AND LAUNCH A PUBLIC REPURCHASE OFFER IN NOV 2017 FOLLOWED BY A SQUEEZE-OUT‍​.SIGNED TRANSFER AGREEMENT WITH CARDIF, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES AND GENERALI VIE FOR CONTRIBUTION OF THEIR 38.6% STAKE IN FDL.CONTRIBUTIONS TO BE REALIZED BY END-NOVEMBER WILL BE REMUNERATED C.30% IN CASH (AT €4.65 PER FDL SHARE).CONTRIBUTIONS, TO BE REALIZED BY END-NOVEMBER, WILL BE REMUNERATED C.70% IN EXCHANGE OF FDR SHARES (1 FDR SHARE FOR 20 FDL SHARES).PRICE OF PUBLIC REPURCHASE OFFER TO BE SET AT €8.06.THIS SIMPLIFICATION PROCESS WILL STRENGTHEN EQUITY OF FONCIÈRE DES RÉGIONS (ABOUT €74 MILLION).

Fonciere Des Regions SA : Leases whole EDO building to Groupe Transdev .Lease for 9 years.

ANF Immobilier SA :Announces investment by ANF Immobilier and Foncière des Régions in all of the offices and retail units, i.e. 31,500 square meters, within a new 43,000 square meter mixed real estate project Quai 8.2 in Bordeaux.

Fonciere Des Regions Sa :Leases 2,811 m² within the SILEX1 building in Lyon Part-Dieu to BNP Paribas.

Fonciere des Regions SA : Announces it has signed a six-year fixed term lease with BNP Paribas, relating to 2,811 square meters of the Silex building located in the main business district of Lyon Part-Dieu Further company coverage: [FDR.PA] (Gdynia Newsroom) ((gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 772 09 20;)).

Fonciere Des Regions SA : Fonciere Des Regions and Assurances Du Crédit Mutuel sign agreement for development of new Village Club Med in Samoëns-Morillon .Investment of 96 million euros ($105.33 million) shared equally between Foncière Des Régions and Assurances Du Crédit Mutuel.

Euronext: 205,334 shares were tendered to exchange offer on Fonciere des Murs shares initiated by Fonciere des Regions . Fonciere des Regions now holds 36,982,437 Fonciere des Murs shares representing as many as voting rights, i.e. 49.91 pct of the share capital and voting rights Further company coverage: [FMU.PA] [FDR.PA] (Gdynia Newsroom:) ((Gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 772 09 20;)).

Fonciere Des Regions SA : Increases its exposure to the German hotel market with the acquisition of 5 NH hotels for 125 million euros ($138.36 million) Further company coverage: [FDR.PA] ($1 = 0.9034 euros) (Gdynia Newsroom) ((gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 698 3920;)).

Fonciere Des Regions SA : Foncière Des Régions sells its healthcare assets portfolio to Primonial Reim for 301 million euros ($333.66 million) . Transaction involves a yield rate of 4.6 pct ID and a net margin of 25 pct .Sale agreement signed by subsidiary Fonciere Des Murs.

Fonciere des Regions SA : Launches offer for Fonciere des Murs shares .One new Fonciere des Regions share for three Fonciere des Murs shares.