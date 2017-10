Izmir Demir Celik Sanayi AS (IZMDC.IS)

Izmir Demir Celik : Q2 net profit of 23.8 million lira ($8.10 million) versus loss of 1.7 million lira year ago .Q2 revenue of 611.5 million lira versus 512.6 million lira year ago.

Izmir Demir Celik Sanayi AS:Decides to buy 7.5 percent of Izdemir Enerji Elektrik Üretim for 36 million lira from majority shareholder Sahin Koc Celik Sanayi.Share in Izdemir Enerji Elektrik Üretim to increase to 67.5 percent after transaction.