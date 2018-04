Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja SA (KGN.WA)

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

ZEW Kogeneracja Appoints Piotr Fraszczak As New CEO

April 9 (Reuters) - ZESPOL ELEKTROCIEPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA SA ::APPOINTS PIOTR FRASZCZAK AS NEW CEO.

NN PTE Lowers Its Stake In ZEW Kogeneracja To 3.81%

March 20 (Reuters) - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA ::SAID ON MONDAY NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SA (NN PTE) LOWERED ITS STAKE IN COMPANY TO 3.81 PERCENT FROM 7.62 PERCENT FOLLOWING TENDER OFFER FOR CO SHARES.

PGE Energia Ciepla Ups Stake In ZEW Kogeneracja To 25.81 Pct

March 15 (Reuters) - ZEW KOGENERACJA SA ::PGE ENERGIA CIEPLA, UNIT OF PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA << >>, UPS ITS STAKE IN CO TO 25.81 PERCENT FROM 17.74 PERCENT FOLLOWING TENDER OFFER.EARLIER IN MARCH IN TENDER OFFER FOR ZEW KOGENERACJA 1,202,172 SHARES HAVE BEEN SUBSCRIBED FOR nL8N1QU177‍​.

1,202,172 Shares Of ZEW Kogeneracja Subscribed In Tender Offer

March 12 (Reuters) - ZEW KOGENERACJA SA :IN TENDER OFFER FOR ZEW KOGENERACJA 1,202,172 SHARES HAVE BEEN SUBSCRIBED, SAID ON FRIDAY INTERMEDIARY IN TENDER DM PKO BP.IN FEBRUARY PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA << >> ANNOUNCED TENDER OFFER FOR 2,383,999 SHARES OF ZEW KOGENERACJA WITH PURCHASE PRICE SET AT 81.80 ZLOTYS PER SHARE nL8N1PR75Z.

ZEW Kogeneracja FY Net Profit Down At 131.2 Million Zlotys

March 6 (Reuters) - ZEW KOGENERACJA SA ::FY REVENUE 1.01 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.03 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY NET PROFIT 131.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 149.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING PROFIT 165.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 190.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

ZEW Kogeneracja Prelim FY 2017 Net Profit At 131.1 Mln Zlotys

Feb 12 (Reuters) - ZEW KOGENERACJA SA ::PRELIM FY 2017 NET PROFIT AT ABOUT 131.1 MILLION ZLOTYS.PRELIM FY 2017 EBITDA AT ABOUT 307.4 MILLION ZLOTYS.PRELIM FY 2017 CAPEX AT ABOUT 81.2 MILLION ZLOTYS.

PGE Announces Tender Offer For 2.4 Mln Shares Of ZEW Kogeneracja At 81.80 Zloty/Shr

Feb 1 (Reuters) - ZEW KOGENERACJA SA :PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA << >> ANNOUNCES TENDER OFFER FOR 2,383,999 SHARES OF ZEW KOGENERACJA SA << >> REPRESENTING 16.00% OF ITS SHARE CAPITAL, SAYS INTERMEDIARY IN TENDER DM PKO BP.PURCHASE PRICE IN TENDER OFFER IS SET AT 81.80 ZLOTYS PER SHARE.ENTRIES IN TENDER TO BE ACCEPTED FROM FEB. 21 TILL MARCH 6.SHARES TO BE ACQUIRED BY PGE ENERGIA CIEPLA SA, UNIT OF PGE.AFTER TENDER PGE TOGETHER WITH PGE ENERGIA CIEPLA PLAN TO REACH 66% OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS IN ZEW KOGENERACJA.

Zew Kogeneracja Appoints New Supervisory Board Chairman

Dec 18 (Reuters) - ZEW Kogeneracja SA ::JAKUB FREJLICH TO BECOME CO'S SUPERVISORY BOARD CHAIRMAN.

ZEW Kogeneracja Q3 net loss narrows to 9.1 million zlotys

Nov 10 (Reuters) - ZEW KOGENERACJA SA ::Q3 NET LOSS 9.1 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 29.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 REVENUE 148.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 124.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING LOSS 8.5 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 32.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

ZEW Kogeneracja H1 net profit up to 114.5 mln zlotys

Aug 29 (Reuters) - ZEW KOGENERACJA SA ::H1 NET PROFIT 114.5 MILLION ZLOTYS VERSUS 111.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.H1 OPERATING PROFIT 147.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 143.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.H1 SALES REVENUE 569.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 570.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.