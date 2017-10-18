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Nostrum Oil & Gas PLC (NOGN.L)

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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Nostrum says will not be possible to bring gas into GTU3 in 2017​
Wednesday, 18 Oct 2017 

Oct 18 (Reuters) - Nostrum Oil & Gas Plc ::NOSTRUM OIL & GAS PLC - ‍DUE TO DELAYED DELIVERY OF SOME VALVES REQUIRED FOR GTU3 WITH GTU1&2 IT WILL NOT BE POSSIBLE TO BRING GAS INTO GTU3 IN 2017​.NOSTRUM OIL & GAS PLC - ‍PREVIOUSLY PLANNED THREE WEEK SHUT DOWN OF GTU1&2 HAS THEREFORE BEEN POSTPONED UNTIL AFTER WINTER PERIOD​.NOSTRUM OIL & GAS PLC - ‍SHUT DOWN AND TIE- IN OF GTU1&2 IS NOW SCHEDULED TO BE COMPLETED IN APRIL 2018​.NOSTRUM OIL & GAS PLC - ‍POSTPONEMENT OF GTU3 COMMISSIONING DOES MEAN THAT PRODUCTION GUIDANCE FOR FIRST SIX MONTHS OF 2018 WILL BE IMPACTED​.NOSTRUM OIL & GAS-NOT BE ABLE TO RAISE PRODUCTION ABOVE CURRENT CAPACITY OF 45,000 BOEPD; TARGET TO RAMP UP PRODUCTION TO 100,000 BOEPD BY 2020 UNCHANGED​.NOSTRUM OIL & GAS PLC - ‍TOTAL COST OF PLANT IS NOT IMPACTED BY DELAY TO TIE-IN AND COMMISSIONING AND REMAINS AT US$532 MILLION​.NOSTRUM OIL & GAS PLC - ‍COMPANY REMAINS FULLY FUNDED TO COMPLETE GTU3 AND RAMP UP PRODUCTION​.  Full Article

Nostrum Oil & Gas appoints Tom Richardson as CFO
Friday, 26 Aug 2016 

Nostrum Oil & Gas Plc : Appointment of new chief financial officer . Tom Richardson, currently group head of corporate finance, has been appointed as company's chief financial officer . Richardson succeeds Jan-Ru Muller, who steps down from board of company and as cfo with effect from such date .Says Tom Richardson's appointment effective from 1 september 2016.  Full Article

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Nostrum Oil & Gas PLC News

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FTSE rises to record close, blue-chips shrug off Reckitt blip

LONDON British mid-caps jumped to a record closing level on Wednesday as investors grew more comfortable with the smaller, more domestically-focused stocks, while the FTSE 100 held its ground as third quarter earnings trickled in.

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