Plastiques du Val de Loire SA (PLVP.PA)

Plastivaloire Q3 revenue rises to 155.8 million euros

Plastivaloire : Q3 revenue eur 155.8 million versus eur 127.4 million year ago .Raises FY objectives: sees FY revenue over EUR 560 million (up from EUR 540 million previously) and FY EBITDA margin over 10 percent.

Plastivaloire H1 net profit group sahre up 125.4 pct to 14.2 mln euros

Plastivaloire : H1 current operating profit 19.7 million euros ($22.14 million) versus 12.5 million euros year ago . H1 net income group share 14.2 million euros versus 6.3 million euros year ago .Confirms its new sales target of over 540 million for the current year with EBITDA margin higher than 10 percent.

Plastivaloire to open site in Mexico

Plastivaloire : To open site in mexico .First production expected end of 2016.

Plastivaloire raises FY guidance

Plastivaloire : H1 revenue 285.3 million euros ($323.44 million) versus 229.7 million euros year ago . Raises FY revenue target to over eur 540 million .Sees FY EBITDA margin of over 10 pct.

Plastiques du Val de Loire gives FY 2016-2017 and 2015-2016 outlook

Plastiques du Val de Loire SA:Confirms FY 2016-2017 revenue of more than 540 million euros‍​.Confirms 2015-2016revenue above 510 million euros.

Plastiques du Val de Loire issues FY 2015/2016 and FY 2016/2017 financial guidance

Plastiques du Val de Loire SA:Expects a global revenue figure higher than 510 million euros with EBITDA margin target of 10 pct for FY 2015/2016.Sees FY 2016/2017 revenue of over 540 million euros.Proposes dividend of 1.40 euro per share.FY 2015/2016 revenue 527.3 million euros - Thomson Reuters I/B/E/S Estimates.FY 2016/2017 revenue 558.2 million euros - Thomson Reuters I/B/E/S Estimates.

Plastiques du Val de Loire confirms FY 2015 EBITDA target

Plastiques du Val de Loire SA:Confirms FY 2015 EBITDA margin target between 9-10 pct.