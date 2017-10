Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (0388.HK)

Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 3,238.44 3,393.00 3,060.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 3,279.46 3,279.46 3,279.46 -- Year Ending Dec-17 18 12,668.20 13,180.00 12,187.20 12,749.70 Year Ending Dec-18 18 13,946.70 16,042.00 12,494.90 13,778.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 1.39 1.43 1.34 1.34 Quarter Ending Mar-18 2 1.46 1.50 1.42 -- Year Ending Dec-17 18 5.78 6.58 5.48 5.73 Year Ending Dec-18 18 6.44 8.71 5.44 6.24 LT Growth Rate (%) 1 6.38 6.38 6.38 -10.35