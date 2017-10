Taisei Corp (1801.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 459,706.00 467,974.00 450,974.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 500,000.00 500,000.00 500,000.00 -- Year Ending Mar-17 14 1,486,250.00 1,550,000.00 1,470,000.00 -- Year Ending Mar-18 13 1,613,530.00 1,666,000.00 1,559,500.00 1,640,250.00 Year Ending Mar-19 13 1,691,190.00 1,766,000.00 1,614,100.00 1,697,350.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 72.04 84.00 60.08 -- Quarter Ending Mar-18 2 98.49 151.20 45.78 -- Year Ending Mar-17 14 389.91 432.00 357.50 -- Year Ending Mar-18 12 440.38 490.10 376.88 350.21 Year Ending Mar-19 12 462.63 530.50 371.78 357.98 LT Growth Rate (%) 2 5.92 13.93 -2.10 -0.92