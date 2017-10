Daiwa House Industry Co Ltd (1925.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 976,289.00 1,000,400.00 955,334.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,034,700.00 1,034,700.00 1,034,700.00 -- Year Ending Mar-17 14 3,464,600.00 3,500,000.00 3,426,200.00 -- Year Ending Mar-18 13 3,729,810.00 3,800,600.00 3,556,200.00 3,490,510.00 Year Ending Mar-19 13 3,875,000.00 3,999,000.00 3,723,000.00 3,609,830.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 61.60 61.60 61.60 -- Quarter Ending Mar-18 1 80.61 80.61 80.61 -- Year Ending Mar-17 15 277.66 288.24 249.80 -- Year Ending Mar-18 14 322.80 338.15 311.79 267.80 Year Ending Mar-19 14 337.16 354.20 284.16 282.01 LT Growth Rate (%) 2 0.80 5.14 -3.53 18.70