Meiji Holdings Co Ltd (2269.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 316,686.00 338,790.00 305,213.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 317,097.00 321,700.00 311,522.00 -- Year Ending Mar-17 16 1,255,590.00 1,274,100.00 1,239,300.00 -- Year Ending Mar-18 13 1,261,970.00 1,275,000.00 1,249,000.00 1,296,570.00 Year Ending Mar-19 13 1,276,520.00 1,300,000.00 1,260,000.00 1,333,830.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 91.01 97.16 83.04 -- Quarter Ending Mar-18 1 75.85 75.85 75.85 -- Year Ending Mar-17 16 402.34 423.20 381.70 -- Year Ending Mar-18 13 439.10 463.28 423.22 458.16 Year Ending Mar-19 13 462.20 490.48 444.20 505.08 LT Growth Rate (%) 2 6.17 6.38 5.97 4.79