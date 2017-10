NH Foods Ltd (2282.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 275,626.00 283,151.00 272,000.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 285,681.00 293,192.00 281,650.00 -- Year Ending Mar-17 8 1,211,830.00 1,238,000.00 1,196,960.00 -- Year Ending Mar-18 7 1,240,960.00 1,258,000.00 1,224,000.00 1,282,290.00 Year Ending Mar-19 9 1,265,960.00 1,302,000.00 1,195,300.00 1,306,690.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 15.88 27.78 -1.39 -- Quarter Ending Mar-18 1 171.05 171.05 171.05 -- Year Ending Mar-17 8 161.82 173.06 149.70 -- Year Ending Mar-18 7 188.13 204.90 178.50 163.81 Year Ending Mar-19 9 197.18 215.80 184.00 175.66