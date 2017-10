Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd (3099.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 316,697.00 321,996.00 312,396.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 321,146.00 335,000.00 311,437.00 -- Year Ending Mar-17 10 1,245,440.00 1,252,600.00 1,234,000.00 -- Year Ending Mar-18 9 1,257,100.00 1,267,660.00 1,237,900.00 1,281,540.00 Year Ending Mar-19 9 1,258,520.00 1,285,000.00 1,232,600.00 1,287,390.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -18.29 -18.29 -18.29 -- Quarter Ending Mar-18 1 -15.97 -15.97 -15.97 -- Year Ending Mar-17 10 34.47 46.57 30.60 -- Year Ending Mar-18 9 30.58 48.07 25.67 60.12 Year Ending Mar-19 9 36.81 50.20 26.40 64.76