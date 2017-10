Tokyu Fudosan Holdings Corp (3289.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 311,433.00 354,536.00 245,100.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 277,034.00 281,569.00 272,500.00 -- Year Ending Mar-17 10 834,073.00 856,200.00 813,600.00 -- Year Ending Mar-18 10 837,877.00 844,000.00 826,400.00 816,448.00 Year Ending Mar-19 10 848,959.00 882,000.00 820,000.00 825,640.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 21.12 21.12 21.12 -- Quarter Ending Mar-18 1 6.06 6.06 6.06 -- Year Ending Mar-17 11 53.64 57.30 50.59 -- Year Ending Mar-18 11 58.85 66.40 56.70 56.33 Year Ending Mar-19 11 61.77 66.20 54.70 57.48 LT Growth Rate (%) 2 4.19 7.08 1.30 3.28