Tokuyama Corp (4043.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-18 3 79,733.30 84,000.00 75,200.00 -- Year Ending Mar-17 3 296,167.00 310,000.00 287,500.00 -- Year Ending Mar-18 4 300,050.00 305,000.00 291,700.00 306,480.00 Year Ending Mar-19 4 307,450.00 320,000.00 294,100.00 310,375.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 3 312.00 355.00 265.00 -- Year Ending Mar-18 4 205.50 247.00 178.50 275.36 Year Ending Mar-19 4 359.12 378.00 322.00 292.09