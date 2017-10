Ube Industries Ltd (4208.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 169,346.00 170,100.00 168,091.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 184,838.00 189,000.00 182,514.00 -- Year Ending Mar-17 8 614,412.00 630,300.00 608,000.00 -- Year Ending Mar-18 10 691,492.00 710,000.00 655,000.00 658,720.00 Year Ending Mar-19 10 707,092.00 735,000.00 665,000.00 669,650.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-18 1 76.79 76.79 76.79 -- Year Ending Mar-17 9 192.27 198.00 179.00 -- Year Ending Mar-18 11 261.23 297.09 236.18 213.74 Year Ending Mar-19 11 279.37 342.58 226.74 227.75 LT Growth Rate (%) 1 4.80 4.80 4.80 8.46