Sumitomo Osaka Cement Co Ltd (5232.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 60,717.00 61,200.00 60,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 57,346.00 57,346.00 57,346.00 -- Year Ending Mar-17 8 231,188.00 232,300.00 230,000.00 -- Year Ending Mar-18 9 247,678.00 251,500.00 240,500.00 240,140.00 Year Ending Mar-19 9 254,056.00 258,500.00 245,500.00 242,225.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 8.18 9.85 6.50 -- Quarter Ending Jun-18 1 6.79 6.79 6.79 -- Year Ending Mar-17 8 38.42 41.39 37.10 -- Year Ending Mar-18 9 38.22 41.60 36.20 45.19 Year Ending Mar-19 9 42.65 49.60 39.20 47.04 LT Growth Rate (%) 1 11.05 11.05 11.05 2.40