Furukawa Electric Co Ltd (5801.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 230,100.00 230,100.00 230,100.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 242,200.00 245,000.00 239,400.00 -- Year Ending Mar-17 7 847,271.00 895,000.00 825,000.00 -- Year Ending Mar-18 7 936,028.00 969,999.00 917,900.00 881,400.00 Year Ending Mar-19 7 972,900.00 1,018,000.00 941,100.00 896,550.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 7 246.77 288.10 206.80 -- Year Ending Mar-18 7 395.22 445.33 361.80 236.14 Year Ending Mar-19 7 446.02 537.80 375.80 242.02 LT Growth Rate (%) 1 18.20 18.20 18.20 13.93