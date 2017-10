Kubota Corp (6326.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 438,659.00 453,504.00 422,000.00 481,500.00 Quarter Ending Mar-18 2 420,834.00 423,167.00 418,500.00 449,500.00 Year Ending Dec-17 17 1,696,300.00 1,740,430.00 1,644,000.00 1,709,020.00 Year Ending Dec-18 17 1,780,110.00 1,900,000.00 1,687,900.00 1,781,940.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 28.67 32.35 24.84 -- Quarter Ending Mar-18 2 29.50 30.03 28.98 -- Year Ending Dec-17 18 113.80 119.95 104.10 117.93 Year Ending Dec-18 18 123.21 141.40 111.10 127.85 LT Growth Rate (%) 2 7.89 9.90 5.89 9.07